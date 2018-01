Rode Kruis op zoek naar bloedplasma

Het Rode Kruis heeft meer bloedplasma nodig. Elk jaar vallen er ongeveer veertigduizend donoren weg door bijvoorbeeld een zwangerschap, ziekte of overlijden. Plasma is onder meer nodig bij patiënten met kanker en bloedziektes

“Als je het bekijkt op een totaal van 165.000 donoren dan is het ongeveer een kwart van de mensen dat jaarlijks uitvalt", zegt An Luyten van het Rode Kruis aan VTM NIEUWS. "We moeten er uiteraard voor zorgen dat we dat kwart ook terug aanvullen en dat we ervoor zorgen dat we voldoende donoren hebben om genoeg donaties te blijven garanderen.”

Meer dan één keer doneren

In 2017 zorgden donoren voor 371.209 geslaagde donaties van bloed, plasma en bloedplaatjes. Dat is een lichte daling (-1,31 procent) ten opzichte van 2016. Dat betekent dat veel van hen dus meer dan één keer doneerden. Een plasmadonor kwam gemiddeld vier keer per jaar langs, wie bloed doneerde bijna twee keer per jaar.

Meer plasma

In 2017 steeg het aantal plasmadonaties met 4,88 procent. Toch vraagt de federale overheid om jaarlijks meer plasma in te zamelen.