Rode Duivels en blok: niet ideaal

Gisteren keken ook heel wat studenten op grote schermen naar de match van de Rode Duivels. Niet evident midden in de blokperiode. Toch vinden de meeste studenten dat ze een pauze verdiend hebben.

De Oude Markt in Leuven liep gisteren goed vol voor de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels. Onder de fans ook heel wat studenten die even pauze namen tijdens de blok. “Ik heb net een examen gehad en mag dus even pauzeren. Morgen begin ik terug”, klinkt het opgetogen. "Woensdag is mijn volgende examen", zegt een andere studente. "Maar toch kom ik naar de match kijken. Sorry, mama", klinkt het.

Resultaten lager

Uit onderzoek blijkt dat de examenresultaten tijdens een WK lager liggen dan anders. Maar wie goed plant, kan de matchen van de Belgen zeker meepikken, luidt het bij UAntwerpen. Om die boodschap over te brengen doet de universiteit zelfs een beroep op Rode Duivel Toby Alderweireld.

Finale na examens

“Het WK is begonnen”, vertelt Alderweireld in de video. "Kijk zeker naar onze wedstrijden, maar doe niet te zot, want de examens zijn enorm belangrijk. Heel veel succes! De finale is na de examens dus we gaan ons best doen”, voegt de Rode Duivel er nog aan toe.