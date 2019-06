Rock Werchter opent deuren artiestendorp voor bloedgevers

Wie bloed wil geven, kon dat vandaag tijdens Wereldbloeddonorendag doen op de festivalweide van Rock Werchter. Twee weken voor het festival zwiert de organisatie de deuren van het artiestendorp eventjes open om bloeddonoren te ontvangen.

Wie bloed komt geven, wordt daarvoor bedankt met een speciaal fotomoment. Iedereen werd met een drankje en snack ontvangen in de backstageruimte.

“Het Rode Kruis en de festivals werken al vele jaren samen en slaan de handen in elkaar voor een groots event. Uitzonderlijk stellen we het artiestendorp open voor een grootse bloedinzamelingsactie”, zegt Nele Bigaré van Live Nation.

De donoren konden dus een kijkje nemen op een plek waar normaal niet iedereen zomaar mag komen. Ze kregen ook de kans om op het hoofdpodium te staan en te zien wat hun idolen te zien krijgen tijdens een optreden.

In augustus is er nog een speciale dag, aan de zee in Knokke, want bloed geven blijft nodig.