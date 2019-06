Rock Werchter opent de deuren voor de eerste festivalgangers

Deze ochtend is de camping van Rock Werchter open gegaan. Het grootse muziekfestival begint morgen en het duurt tot zondag. Maar wie wil kan vanavond op de camping al een feestje bouwen met enkele dj's.

Festivalgangers die dat wilden, konden vandaag al hun tent opzetten. Al is slapen in open lucht ook een optie, want het wordt bloedheet. De eerste festivalgangers zijn goed voorbereid op de warme dagen. Ze komen toe met liters water, hebben waaiertjes en sproeiertjes gekocht en lichte kleren ingepakt.