Robot bepaalt risico op bepaalde ziektes

Een robot op internet die berekent hoeveel risico je hebt op allerlei ziektes, genaamd Emma Health, is de laatste nieuwigheid in de geneeskunde. Je geeft antwoord op bepaalde vragen en krijgt meteen te horen of je bijvoorbeeld risico loopt op hart- en vaatziekten, diabetes of zelfs kanker. Daarna verwijst het programma je door naar de dokter - die ook voor dat bedrijf werkt.

De online vragenlijst peilt onder andere naar eetgewoonten, medicatiegebruik, familiale aandoeningen, bewegingspatronen en mentale toestand. Na het invullen krijgt je onmiddellijk een eerste resultaat.

Doktersconsult noodzakelijk

Het voelt wel wat vreemd: een chatbox die je vertelt of je meer kans maakt op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes of kanker. De ontwikkelaars benadrukken daarom dat een doktersconsult een noodzakelijk deel is van het traject.

Er gebeurt onder andere ook een bloedafname en een speekseltest. Alle resultaten worden dan samen gelegd en vervolgens krijg je een medisch advies.

Via werkgever

Emma Health zal in een eerste fase aangeboden worden via de werkgever. Een bewuste keuze van de oprichters omdat ze geloven dat werkgevers baat hebben bij gezonde werknemers.