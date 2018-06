Ritje met oldtimer loopt fout: 2 in levensgevaar

Een avontuurlijk ritje met een rode oldtimer BMW Cabrio kende gisteren een dramatische afloop in Grimminge, deelgemeente van Geraardsbergen. In de Klakvijverstraat tussen Zandbergen en Onkerzele liep rond 20.30 uur een inhaalmanoeuvre totaal fout.

De chauffeur van de BMW merkte een tegemoetkomend voertuig niet op of schatte diens snelheid fout in. Daardoor kwam het tot een frontale aanrijding met een Citroën Picasso. De klap was ongemeen hard waardoor de wagens achteruit geslingerd werden. Daarbij werden drie geparkeerde wagens zwaar geraakt.

Beide chauffeurs zaten gekneld in hun wagen. Zij werden door toegesnelde brandweerploegen uit Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw uit hun wagen bevrijd en onder begeleiding van twee MUG-teams met levensbedreigende verwondingen naar de ziekenhuizen van Ninove en Geraardsbergen gevoerd.