Risico op stroomtekort in november sterk teruggedrongen

Het risico op stroomafschakeling is nog niet van de baan, maar "behoorlijk teruggedrongen", zegt netbeheerder Elia. Uit een nieuwe analyse blijkt dat er nog wel een extra inspanning nodig is in januari en februari.

Minister van Energie Marie Christine Marghem kondigde vorige week aan dat al 750 MW aan bijkomende capaciteit was gevonden om het risico op een stroomtekort te reduceren. Ook bleek dat kon worden geschoven in het onderhoud van Tihange 1, waardoor de periode waarin slechts een van de zeven kerncentrales zou draaien, werd ingekort.

Om op elk moment stroom te garanderen, is er nu niet langer een bijkomende capaciteit van 1600 tot 1700 MW nodig, maar is een capaciteit van 700 tot 900 MW voldoende.

Onbeschikbaarheid nucleaire centrales

Elia was vandaag uitgenodigd in de kamercommissie Bedrijfsleven van het federale parlement om een stand van zaken te geven over het vooruitzicht voor de winter 2018-2019. Nadat ons land op enkele weken voor het begin van de winter geconfronteerd werd met de plotse onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire centrales, had Elia vorige week gemeld dat de wettelijke criteria voor bevoorradingszekerheid niet gehaald werden.

Nog altijd risico

Een week later is het vooruitzicht voor België geëvolueerd van uiterst moeilijk naar een winterperiode waarvan zowel het tijdsvenster als het risico op afschakeling gereduceerd is. Dat wil zeggen dat het risico op stroomtekort in november sterk is teruggedrongen, maar dat er voor januari en februari wel nog steeds extra inspanningen nodig zijn. Met andere woorden: er is nog altijd een risico op schaarste, stelde Elia-topman Chris Peeters in de Kamer. Wel kwam er volgens Peeters goed nieuws vanuit Frankrijk en zou er van bij onze zuiderburen wellicht 1.000 MW beschikbaar zijn voor export naar ons land in november en december.