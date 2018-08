Ring rond Brussel volledig dicht na zwaar ongeval

De binnen- en buitenring rond Brussel zijn volledig afgesloten ter hoogte van Halle, nadat bij een zwaar verkeersongeval een vrachtwagen uitgebrand is. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde toen een vrachtwagen die geladen was met papier op de buitenring om een nog onbekende reden van zijn baan afweek en tegen een brugpijler botste, net onder een brug. Het papier vatte vuur, wat meteen voor een grote rookpluim zorgde. De brandweer Vlaams-Brabant-West kon het vuur blussen, maar de vrachtwagen raakte wel zwaar beschadigd.

Omdat de vrachtwagen precies onder een brug is uitgebrand, moet de stabiliteit van deze brug gecontroleerd worden door ingenieurs, zegt het Verkeerscentrum. Tot nader order is de ring volledig afgesloten op die plaats.

(Meer onder de tweet)

#R0 #buitenring #binnenring Doordat de vrachtwagen uitgebrand is precies onder een brug (Drasop), moet de stabiliteit van deze brug gecontroleerd worden door ingenieurs. Hierdoor wordt zowel de buiten- als de binnenring volledig afgesloten tot nader order. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 1 augustus 2018

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt dan ook aan om de omgeving te vermijden. Wie vanuit Groot-Bijgaarden de E19 naar Bergen en Charleroi wil bereiken, doet dat het best via de binnenring. Hetzelfde geldt voor wie vanuit Groot-Bijgaarden de E429 naar Halle wil bereiken, en voor wie vanuit Machelen of Strombeek de E19 naar Bergen en Charleroi wil bereiken.

Foto: Dirk De Waal