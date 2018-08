Ring opnieuw open in Halle

De Brusselse ring is opnieuw open in Halle. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten. De hinder voor de ochtendspits blijft dus beperkt.

Gisterenavond rond 17.30 uur kwam een vrachtwagen op zijn zij terecht in de middenberm. Er ontstond een hevige brand, waardoor de brug over de autostrade ernstig beschadigd raakte. Volgens het AWV is er evenwel geen instortingsgevaar. "Zodra het puin geruimd is en de weg schoongemaakt is, kan er zonder problemen verkeer op de binnen- en de buitenring rijden", klinkt het in een persbericht.

Helft open

Wegen en Verkeer heeft een hele nacht verder gewerkt om de ring vrij te maken en omstreeks 5.45 uur was de binnenring opnieuw toegankelijk voor het verkeer. De buitenring bleef nog even versperd, maar omstreeks 6.30 uur was die opnieuw volledig open.

Door het ongeval was gisteren zelfs even het medisch rampenplan van kracht. Er ontstond namelijk een gigantische file en de civiele bescherming moest water uitdelen aan de bestuurders in de file. Ook werden er stukken vangrail in de middenberm weggenomen zodat voertuigen rechtsomkeer konden maken.

