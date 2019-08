Ring opnieuw (deels) vrij na dodelijk ongeval in Anderlecht

Op de Brusselse Buitenring (R0) ter hoogte van Anderlecht zijn opnieuw twee rijstroken vrij na een ongeval waarbij een voetganger werd aangereden en om het leven kwam. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Na de aanrijding reed het voertuig tegen het portiek van de verkeerssignalisatie waardoor het bord op het wegdek gevallen was. Daardoor was de Buitenring urenlang volledig versperd.

Het ongeval vond omstreeks 5.30 uur plaats toen een voetganger om een onduidelijke reden de Buitenring overstak. De man was eerder op de avond opgepakt voor openbare dronkenschap en overgebracht naar het ziekenhuis. Toen hij daar buitenwandelde, stak hij de Ring over. De voetganger werd aangereden door een voertuig en overleed ter plekke. Die wagen botste daarbij tegen het portiek van de verkeerssignalisatie, waardoor het bord op het wegdek terechtkwam. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. Hij is in shock overgebracht naar het ziekenhuis.

(Lees verder onder de video)

Verkeershinder

Door het ongeval was de Buitenring urenlang volledig versperd. Het portiek moest opgeruimd worden voor het verkeer kon hernemen. Even voor 10 uur konden twee rijstroken opnieuw vrijgegeven worden, waardoor het verkeer weer stilaan op gang kan komen.

De voorbije uren moest alle verkeer de Buitenring verlaten via uitrit 15 (Neerpede) en via de Binnenring de omleiding volgen tot oprit 16 Anderlecht-Zuid (Erasmus), waar het verkeer opnieuw de snelweg op kon. Ook op die omleidingsroute stonden rond 8 uur al lange files.