'Rijpe negerin' van menukaart na heisa

Een restaurant in Sint-Truiden schrapt het ijsje met de naam ‘rijpe negerin’ van de menukaart na een storm van kritiek. Afgelopen vrijdag bestelde een Nederlands koppel de coupe in het restaurant 'Aen Tafel'. Achteraf zetten ze de rekening op sociale media, waarna het negatieve reacties regende in Nederland. De uitbaters excuseren zich nu uitgebreid op Facebook. “Wij willen helemaal niemand beledigen, laat staan dat wij racist zijn of mensen met opzet willen kwetsen.”

De uitbaters van het restaurant kregen verschillende boze telefoons en mensen schreven massaal negatieve recensies op Facebook. Het dessert werd meteen van de menukaart geschrapt.

(Lees verder onder de foto)

“Congolese vrouw bedacht naam”

Yves en Joke, de uitbaters van ‘Aen Tafel’, excuseren zich nu uitgebreid op hun Facebookpagina. “We hadden nooit echt stilgestaan bij de negatieve bijklank van de ijscoupe. De naam van het ijsje werd twintig jaar geleden bedacht. We hadden toen ons eigen ijssalon. Een Congolese vrouw gaf ons de tip om de coupe ‘rijpe negerin’ te noemen”, klinkt het.

Nooit eerder kritiek

In al die jaren kregen Yves en Joke nooit kritiek op de naam. "Ik geef toe dat ik er nooit bij heb stilgestaan. Wij willen helemaal niemand beledigen, laat staan dat wij racist zijn of mensen met opzet willen kwetsen.”

“Open voor andere culturen”

“Ik heb mijn hele leven in Congo gewoond en sta heel open voor andere culturen, gemengde huwelijken en andere godsdiensten”, klinkt het nog in hun Facebookpost. “We zijn allemaal mensen van vlees en bloed met verschillende waarden en we moeten daar fier op zijn. Helaas zullen we altijd voor-en tegenstanders hebben. Maar laat ons aub ophouden met elkaar te beledigen.”

Oproep nieuwe naam

Yves en Joke hopen dat de storm snel gaat liggen en lanceren een oproep om mee te helpen zoeken naar een nieuwe naam voor de coupe.