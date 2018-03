Rijbewijs? Dit is slaagpercentage per gemeente

De slaagpercentages zijn sinds de invoering van het vernieuwde rijexamen met gemiddeld twee procent gedaald. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Het rijexamen is sinds juni vorig jaar een pak strenger geworden. Ontdek hier hoe groot jouw slaagkans is in welke gemeente.

Het rijexamen is sinds juni vorig jaar een pak strenger geworden. Zo moeten kandidaat-chauffeurs langer oefenen, extra manoeuvres doen, zelfstandig rijden met een gps en de zogenaamde risicoperceptietest ondergaan. In de eerste zes maanden na de invoering van het nieuwe rijexamen is het aantal geslaagde kandidaten met gemiddeld twee procent verminderd.

Brugge

Brugge spant de kroon met een daling van zes procent. De uitzondering is Brakel: daar zijn de kansen juist met drie procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

"Op zich is het niet verontrustend dat het slaagpercentage gedaald is, want elke verandering brengt een overbruggingsperiode mee", zegt Ceyssens. "Het nieuwe rijexamen was bedoeld om de toekomstige chauffeurs bewuster te maken van hun plek op de openbare weg."