Reynders en Vande Lanotte hun taak als informateur wordt verlengd

De koning verlengt de opdracht van Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) als informateur voor de federale regering. Ze hebben die opdracht vorige week van hem gekregen en aanvaard. Op 17 juni zullen de twee opnieuw verslag uitbrengen. Vlaams Belang reageert ondertussen boos dat de partij de voorbije week niet werd gehoord door beide informateurs.

Vorige week donderdag belastte de koning Reynders (MR) en Vande Lanotte (sp.a) met een informatieopdracht “om de uitdagingen waar ons land voor staat te identificeren en om de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering na te gaan”. Concreet: kijken of en hoe de twee verschillende verkiezingsuitslagen in het land - (centrum-)rechts in Vlaanderen en links in Wallonië - met elkaar verzoend kunnen worden.

Eerste verslag

“Zijne Majesteit de Koning heeft de heren Didier Reynders en Johan Vande Lanotte in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel. De informateurs hebben aan de Koning verslag uitgebracht”, zegt het paleis in een mededeling na een eerste verslag van de twee vanmiddag om 14 uur. “Op hun voorstel werd de opdracht verlengd en zij zullen op 17 juni opnieuw verslag uitbrengen aan de Koning. Zij zullen er verder voor ijveren om de spoedige vorming van een federale regering mogelijk te maken.”

"Niet zoals in 2010 of 2011"

De informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte zeggen dat er snel gesprekken voor de vorming van een nieuwe federale regering moeten komen. De regeringsvorming honderden dagen doen aanslepen, zoals in 2010 en 2011, is volgens hen nu niet mogelijk. In tegenstelling tot 2010 en 2014 heeft de uittredende regering in lopende zaken immers geen meerderheid in het parlement. Volgens de informateurs is het besef hierover "sterk aanwezig" bij alle gesprekspartners.

Vlaams Belang en PVDA niet gehoord

De twee politici werken in de grootste discretie om hun opdracht niet te bemoeilijken. Wel raakte ondertussen bekend dat Vlaams Belang en de PVDA de afgelopen week niet met de twee informateurs hebben gesproken. Vlaams Belang zegt “niet waardig te zijn gevonden om te worden gehoord” en reageert ontevreden.

Vande Lanotte en Reynders hadden naast contacten met politici van de verschillende politieke partijen, ook discrete contacten met instellingen en organisaties buiten de politiek hebben, zoals vakbonden en werkgevers, de Nationale Bank, het Netwerk tegen Armoede, een aantal federale overheidsdiensten en klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele. Er zijn nog gesprekken gepland, onder meer met het Planbureau. Ze zouden zo zicht willen krijgen op de socio-economische uitdagingen waar ons land voor staat.

