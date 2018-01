Reyerstunnel sluit vannacht

Om middernacht gaat de renovatie van het Reyerstunnelscomplex van start. De eerste tunnel die onder handen genomen wordt, de tunnel van de E40 richting Meiser, gaat volledig toe. Brussel Mobiliteit stelt alles in het werk om het verkeer en de omleidingen vlot te doen verlopen.

"We gaan de bestaande daken van de tunnels en de metro vernieuwen en versterken zodat die voldoen aan de nieuwe normen", zegt Frank De Smedt van Brussel Mobiliteit. "Sommigen zijn zo slecht dat we zo volledig gaan afbreken en een nieuwe dakplaat gaan bouwen met meer bewapening, een dikker beton en dus een ingeschatte levensduur van honderd jaar." In totaal zullen vier van de zes Reyerstunnels gerenoveerd worden.

Drie maanden dicht

De tunnel van de E40 richting Meiser is als eerste aan de beurt en zal zeker drie maanden dicht zijn. Eind februari beginnen de werken aan de twee tunnels tussen de E40 en Montgomery. De startdatum van de renovatiewerken aan de vierde tunnel van Meiser richting E40 is nog niet bekend.

Omleidingen

Om verkeersopstoppingen zoveel mogelijk te vermijden, legt Brussel Mobiliteit een reeks omleidingen in en duiden signalisatieborden vanop de Brusselse ring in real time de snelste weg aan. Om de Reyerstunnels te vermijden, wordt er best omgereden via de A12 vanuit Strombeek-Bever, de Leopold III-tunnel vanuit Zaventem en de E411 via Oudergem. "Toch vragen we al wie de auto kan missen, op het openbaar vervoer over te stappen", aldus Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.