Revolutionaire app vertelt politie alles over u

Politieagenten kunnen straks alle mogelijke info opzoeken, communiceren en taken uitvoeren met één app op hun smartphone. Dat meldt de krant de Tijd. In Antwerpen gebruikt de politie de kruispuntapp al een jaar. De andere politiediensten volgen vanaf eind maart.

De politie van Antwerpen pakte begin vorig jaar al uit met de nieuwe app Focus. Het ICT-bedrijf van de stad Antwerpen, Digipolis, ontwikkelde die samen met het korps . De politie heeft met de app toegang tot zestig databanken. Dat gaat van het rijksregister, de nummerplaten van het DIV, over het strafregister, het wapenregister en de lijst met handelszaken in een straat tot foto’s van bewakingscamera’s.

Waar politieagenten de gegevens vroeger op verschillende plaatsen moest gaan zoeken, kunnen al die databanken nu met enkele clicks via de app geraadpleegd worden. Het is ook mogelijk om meteen een prioces-verbaal op te stellen.

Beveiliging

Het maken van de app was op zich niet de moeilijkste opdracht. De grote klus was de beveiliging. Veel databanken zoals bijvoorbeeld het rijksregister bevatten gevoelige informatie die niet bestemd is voor derden. De app Focus is daarom beveiligd tot op het niveau van een bank-app. Alle opzoekingen worden gelogd om eventueel misbruik te kunnen achterhalen.