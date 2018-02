Reuzenaronskelk opnieuw in bloei

In de plantentuin in Meise is vanmiddag een reuzenaronskelk in bloei gegaan. De komende 72 uur kan het publiek komen kijken en vooral ruiken, want de bloem staat erom bekend een 'lijkengeur' te verspreiden.

De reuzenaronskelk of 'stinkbloem' is een erg zeldzame, met uitsterven bedreigde plant. Hij is afkomstig uit de tropische regenwouden van Sumatra, en is de grootste 'bloem' ter wereld. In 2013 bereikte een reuzenaronskelk in de plantentuin een hoogte van 244 centimeter, dit keer gaat het om een kleiner exemplaar van 145 centimeter.

72 uur

De bloei van de reuzenaronskelk duurt 72 uur, daarna begint de bloem te verwelken. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de reuzenaronskelk in volle glorie te zien, blijft de Plantentuin vandaag, morgen en zondag open tot 22 uur. De typische geur van de bloem is het duidelijkst waar te nemen rond zonsondergang.