Responsible Young Drivers organiseren Nacht Zonder Ongevallen

De Responsible Young Drivers (RYD) organiseren vandaag de 24ste editie van de Nacht Zonder Ongevallen, de grote sensibiliseringsactie om jongeren erop te wijzen dat rijden onder invloed van alcohol en drugs niet kan. De vrijwilligers zetten zich tijdens deze nacht in om zoveel mogelijk mensen veilig naar huis te laten gaan.

De Nacht Zonder Ongevallen vindt elk jaar plaats op de derde zaterdag van oktober. De vrijwilligers van RYD zetten zich aan de ingang van verschillende Vlaamse discotheken en vragen aan de bestuurder of hij/zij zich engageert om een hele avond nuchter te blijven. Diegene die het engagement aangaat, krijgt een polsbandje.

Aandenken

Wanneer de bestuurder de discotheek verlaat, gaan de vrijwilligers met een alcoholtest na of de jongere zijn belofte heeft gehouden. Als dat het geval is, krijgt de bestuurder een aandenken. Wanneer er wel positief wordt geblazen, treden de RYD niet repressief op, maar zoeken ze samen naar een goed alternatief, zoals openbaar vervoer, een passagier die het stuur overneemt of een taxi.

Memorial Ticket

Ter gelegenheid van de 24ste editie verkoopt RYD Vlaanderen een Memorial Ticket voor de Britse band Bloc Party. Dat gebeurt ter nagedachtenis van de 22-jarige Maarten die door een dronken bestuurder van zijn fiets werd gereden en overleed. Bloc Party speelt zaterdag op 20 oktober in Vorst Nationaal. RYD Vlaanderen kocht een ticket en verkoopt dat nu via TicketSwap voor een zacht prijsje, 22 euro. Dat is de leeftijd waarop Maarten stierf. Hij was fan van de groep en als eerbetoon staat het ticket op zijn naam.

Bij de editie van 2017 engageerden 1.600 bestuurders zich aan het begin van hun feestavond om geen alcohol te drinken. Bij hun vertrek bleek 87 procent nog onder de wettelijke alcohollimiet te zitten.