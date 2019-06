Repatriëring IS-kinderen uit Syrië al bezig

Zes kinderen van IS-strijders worden op dit moment vanuit kampen in het noorden van Syrië terug naar ons land gebracht - Allemaal weeskinderen zei vice-premier De Croo, al blijkt nu dat twee kinderen géén wezen zijn, dat is bevestigd aan vtmnieuws.

Het gaat in elk geval om vijf minderjarigen en één meerderjarige. Ze zijn gescreend door Belgische veiligheidsdiensten.

Wat tot voor kort ondenkbaar leek is nu echt aan het gebeuren: Zes kinderen van IS-strijders worden vanuit het noorden van Syrië terug naar België gebracht. Vijf van hen zijn minderjarig, één van hen meerderjarig. Vier van de zes zouden wees zijn . Er was al lang een principiepsakkoord binnen de vorige regering dat kinderen van IS-ouders onder de tien jaar terug naar ons land zouden mogen komen maar nu is er echt sprake van een repatriëring.

Er zijn twee kinderen die jonger zijn dan tien, vier die ouder zijn dan tien. Het gaat om kinderen die op zeer jonge leeftijd ofwel naar daar onvoerd zijn door een van de ouders ofwel naar daar meegenomen zijn, waar vandaag de ouders overleden zijn of er niet meer zijn om voor de kinderen te zorgen.

Uit de meest recente info blijkt dat nu dus dat twee van de zes géén wees zijn. Een van de kinderen heeft een moeder die nog in België zou zijn, zo werd aan onze redactie bevestigd.

Wat we zeker weten is dat het wat twee van de zes kinderen betreft gaat om de 14-jarige Ilyass B.Z. en zijn 10-jarige zusje Walae B.Z. Allebei geboren in Anderlecht. Beide ouders zouden overleden zijn.

Alle zes de kinderen moeten vanuit de drie kampen in het noorden van Syrië naar buurland Irak worden overgebracht; eenmaal in Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio daar, kan ons land tussenkomen en ze met een militaire vlucht naar België brengen.

Alexander De Croo is formeel dat er zich geen veiligheidsrisico's stellen die hun terugkeer naar ons land zouden belemmeren. "Voor al die kinderen geven onze veiligheidsdiensten groen licht om die kinderen hier onderdak te geven. Ik gebruik de informatie die onze veiligheidsdiensten hebben en ze zijn daar zeer stellig over."

Volgens onze bronnen zou de Belgische overheid met de Koerdische autoriteiten een overeenkomst hebben voor de terugkeer van in totaal twintig kinderen, maar dat wordt niet bevestigd door Buitenlandse Zaken.