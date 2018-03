Renaud Hardy krijgt levenslang

De 55-jarige Renaud Hardy is veroordeeld tot een levenslange celstraf, met vijftien jaar terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank. Dat heeft de volksjury van het Tongerse assisenhof beslist. Het openbaar ministerie had dezelfde straf gevorderd. Gisteren werd Hardy schuldig verklaard aan twee moorden, met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen.

Hardy's advocaat Frédéric Thiebaut had de jury gevraagd om rekening te houden met enkele elementen die in het voordeel van Hardy spreken. Een van die elementen was de persoonlijkheid van Hardy, "waar hij niet aan kan doen", en ook zijn Parkinson werd aangehaald. De advocaat van Hardy sprak zich niet uit over een voorstel van een straf.

Na ruim drie uur beraad kwam de jury tot de beslissing om Hardy levenslang te geven omdat ze geen verzachtende omstandigheden zagen. Voor de strafmaat werd rekening gehouden met het door Hardy berokkende leed bij de slachtoffers en de nabestaanden, met de ernst, de aard en de hoeveelheid van feiten. "Het recidiverisico is heel erg groot."

Kan hij ooit vrijkomen?

Hardy kreeg levenslang, al blijft natuurlijk de vraag of de seriemoordenaar ooit vervroegd vrij kan komen. Die mogelijkheid bestaat in theorie, zegt VTM NIEUWS-journaliste Rosalie Pieters, maar in praktijk is het niet zo eenvoudig.

Hartjes op zijn hand

Tijdens de voorlezing van de beslissing keek Hardy verschillende keren indringend het publiek in. Toen de voorzitter zich tot Hardy richtte in zijn slotwoorden, werd de seriemoordenaar zichtbaar emotioneel. Hij begon te huilen en kreeg het ook moeilijk om zichzelf een houding te geven.

Hardy had ook twee hartjes getekend aan de binnenzijde van zijn linkerhand. Die toonde hij in de richting van het publieksgedeelte. Net voordat hij werd weggeleid wilde Hardy een brief aan advocaat Vermassen overhandigen, maar die werd onderschept door zijn eigen raadsman Frédéric Thiebaut. De brief zou voor de cliënt van Vermassen bestemd zijn, actrice Veerle Eyckermans.