Rekrutering van agenten loopt mank

Terwijl de politie al jaren schreeuwt om extra manschappen, loopt de rekrutering mank. "De procedure duurt te lang, waardoor kandidaten teleurgesteld afhaken", klinkt het bij de politievakbond en de politie zelf in Het Nieuwsblad.

Het probleem is een te lange procedure. “Ik heb mijn fysieke proef acht maanden geleden afgelegd. Deze maand is er maar plaats voor twaalf mensen om de persoonlijkheidsproeven af te leggen. En er staan 700 anderen op de wachtlijst”, zegt een teleurgestelde kandidaat in de krant.

Bij de dienst Rekrutering en Selectie van de politie bevestigen ze het probleem. “Door de vele kandidaten en andere lopende selectieprocedures is de wachttijd opgelopen”, klinkt het.

Volgens de politievakbond schrikt die wachttijd de kandidaat-politiemannen af. Nochtans zijn er volgens de bonden dringend 3.000 federale en 1.500 lokale agenten nodig. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) erkent het probleem en geeft aan dat er studies besteld zijn om de aanwerving anders aan te pakken.