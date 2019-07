Reizigers onwel na overvolle treinen naar Gent Sint-Pieters

In Gent zijn verschillende reizigers donderdagavond onwel geworden nadat enkele overvolle treinen vanuit de kust het station van Gent Sint-Pieters binnenreden. Dat meldt de lokale politie van Gent en de NMBS bevestigt het nieuws.

Wegens de drukte in de treinstellen, die heel wat passagiers moesten slikken na verschillende storingen op het net donderdag, liep de temperatuur in de wagons op. Door een slechte of niet functionerende airco en de drukte aan boord kwamen enkele personen in de problemen. Het medisch interventieplan werd afgekondigd en de veiligheidsdienst van de NMBS riep de hulpdiensten op om de reizigers de eerste zorgen toe te dienen in Gent Sint-Pieters.

De hulpdiensten lieten enkele andere treinen niet vertrekken uit het station nadat ook daar te hoge temperaturen werden vastgesteld. De passagiers die door de warme temperaturen getroffen waren, werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In totaal moesten meer dan duizend passagiers hun reis onderbreken door de hitte. Daardoor was het donderdagavond erg druk op enkele perrons. De NMBS heeft bijkomende treinen ingezet om iedereen alsnog op zijn bestemming te krijgen.