Regering mag illegale kinderen niet meer opsluiten

België mag kinderen die illegaal in ons land zijn, niet meer opsluiten tot ze gerepatrieerd worden. Dat heeft de Raad van State beslist. De motivering is opmerkelijk te noemen. "Het is niet uitgesloten dat ze kinderen opgesloten worden op plekken waar ze worden blootgesteld aan grote geluidshinder."

Ongeveer een jaar geleden besliste de regering Michel I dat illegale families mogen opgesloten worden in gezinswoningen aan het gesloten centrum 127bis. Dat in afwachting van hun uitzetting.

Verschillende kinderrechtenorganisaties trokken daarop naar de Raad van State en vochten de beslissing aan. Ze zeiden dat de geluidshinder van de luchthaven traumatiserend zou kunnen werken voor de kinderen.

De Raad van State volgt die redenering en schorst het regeringsbesluit. "Het is niet uitgesloten dat jonge kinderen kunnen opgesloten worden op plekken waar ze blootgesteld kunnen worden aan grote geluidshinder door de nabijgelegen luchthaven", klinkt de motivering.