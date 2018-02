Regering krijgt goede punten van Nationale Bank

Er zijn in 2017 66.000 nieuwe jobs bijgekomen in ons land, vooral in de privésector. Dat maakt de Nationale Bank bekend in haar jaarverslag. En de pluimen daarvoor mag de regering op haar hoed steken, zegt gouverneur Jan Smets aan VTM NIEUWS.

Ons land heeft het op de arbeidsmarkt zelfs beter gedaan dan de rest van Europa, in verhouding zijn er in België meer jobs gecreëerd dan in onze buurlanden. "Dat houdt verband met het gevoerde beleid", zegt Smets. "De regering heeft zich gericht op het verminderen van arbeidskosten, meer activering en meer opleiding van werkzoekenden."

Daarnaast is er ook goed nieuws voor de begroting. Zo zaten we vorig jaar nog met een tekort van 2,5 procent en die is nu nog slechts 1 procent. Daarnaast ligt het structureel tekort nu op 1,2 procentpunt. Dat wil zeggen dat voor elke 101,2 euro die de regering uitgeeft, er maar 100 euro binnenkomt.

Smets is dus voorzichtig optimistisch. "Dit is een goed resultaat. Neem dat als vertrekpunt voor de volgende jaren, en evolueer verder naar een evenwicht", geeft de gouverneur nog mee als raad aan Michel en co.