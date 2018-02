Regering investeert 5,3 miljard in spoor

De federale regering gaat de komende vijf jaar 5,3 miljard euro investeren in het spoor. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) aangekondigd op het kernkabinet, waar de investering werd goedgekeurd.

Het grootste deel van dat bedrag zal de komende drie jaar aangewend worden. Het gaat over geld dat gebruikt zal worden om aftandse stations op te smukken, een aantal stations af te werken en nieuwe sporen aan te leggen. Ook de veiligheid wordt verhoogd door de verdere uitrol van het ETCS-remsysteem.

Daarnaast zullen ook verschillende stationsomgevingen aangepakt worden (zoals het oplappen van loketten en fietsenstallingen) en zal het geld ook geïnvesteerd worden in de treinstellen. Een groot deel van het treinmaterieel van de NMBS is namelijk verouderd en daarom wordt er fors geïnvesteerd in nieuwe M7-treinstellen. Volgens minister Bellot zullen de eerste stellen dit jaar klaar zijn.