Regering denkt na over bouw kerncentrale

De bouw van een nieuwe kerncentrale is een van de scenario's die de federale regering mee laat becijferen naar aanleiding van het Energiepact. Dat schrijft de Franstalige krant La Libre Belgique op haar website.

Volgens bronnen aan Belga gaat het om een "volledig theoretische" denkoefening waarbij rekening wordt gehouden met zowel "minimalistische als maximalistische hypotheses". Het kernkabinet buigt zich morgen over de methodologie van de cijferoefening.

Eind vorig jaar weigerde N-VA het licht op groen te zetten voor het ontwerp van Energiepact waarover de vier ministers van Energie van ons land het eens waren geworden. De partij struikelt over de kernuitstap die in 2025 is voorzien uit vrees voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs van de alternatieven, zoals de bouw van gascentrales.

Nieuwe kerncentrale bouwen?

De federale regering heeft daarom de Gentse professor Johan Albrecht en het Planbureau gevraagd de impact te becijferen van verschillende scenario's. Volgens La Libre staat de bouw van een nieuwe kerncentrale in 2040 daar ook tussen. Het kabinet van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) wilde het bericht bevestigen noch ontkennen.

De bouw van een nieuwe centrale stond in het kiesprogramma van N-VA, maar de Vlaamsnationalisten legden die piste de voorbije weken niet op tafel. Zij schuiven het langer openhouden van huidige centrales als mogelijkheid naar voren.