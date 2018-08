Regenachtige woensdag, zonnig weekend op komst

In de loop van de dag nemen de bewolking en de neerslag toe vanaf de Franse grens en de kust, waardoor het plaatselijk hard kan regenen. Over de Ardennen trekken vandaag vrij intense onweersbuien vanaf de Franse grens, met kans op hagel en windstoten. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk nog droog tot de middag. De maxima schommelen van 18 graden in het westen tot 24 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak, later wordt hij matig uit noordwestelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Vanavond valt er nog regen en is er kans op onweer in het oosten van het land. Later deze nacht wordt het droger vanaf het westen met enkele opklaringen, maar ook nog met kans op een bui. De temperaturen dalen naar 11 tot 15 graden bij een noordwestenwind.

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in het oosten van het land nog enkele buien. Elders blijft het meestal droog. De maxima liggen rond 16 graden in de Hoge Venen, 18 graden aan de kust en 20 of 21 graden in het centrum van het land, bij een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord.

Ook vrijdag verwachten we nog veel wolken, met mogelijk enkele buien. De opklaringen worden wel breder en het wordt overal droog. Maxima van 16 tot 19 graden, bij een zwakke, veranderlijke wind.

Droog weekend

Dit weekend krijgen we rustig en droog weer, met aangename temperaturen. Zaterdag verwachten we nog enkele wolkenvelden en liggen de maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag wordt het nagenoeg helder en stijgen de temperaturen tot 23 of 24 graden in het centrum van het land.

Ook begin volgende week blijft het warm met maxima tussen 22 en 26 graden. De onstabiliteit en de kans op een bui nemen geleidelijk toe.