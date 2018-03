Regen veroorzaakt spekgladde wegen

De winterse neerslag die voorspeld was, heeft rond 11.30 uur ons land bereikt en veroorzaakt spekgladde wegen. Vooral in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zal die winterse neerslag als aanvriezende regen vallen. Dat melden het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum, die weggebruikers oproepen om "extreem voorzichtig" te zijn.

Winterse neerslag op een bevroren ondergrond zorgt ervoor dat de wegen in een snel tempo spekglad kunnen zijn. "Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om de wegen ijsvrij te krijgen, maar in deze omstandigheden waarbij de regen het gestrooide zout wegspoelt en daarna onmiddellijk aanvriest, is dat niet evident", klinkt het. "Ook het bestrijden van deze vorm van gladheid is niet evident, verloopt eerder moeizaam en kan enige tijd in beslag nemen."

Wie de weg op gaat, wordt aangeraden om waakzaam te zijn. Voetgangers en fietsers kunnen gevaarlijke slippartijen maken op ijsplekken. Aan bestuurders wordt gevraagd om onmiddellijk hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.