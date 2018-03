Redopapers is Starter van het jaar

Redopapers uit Antwerpen is verkozen tot Starter van het jaar. Het bedrijf maakt notitieboekjes en kalenders van papierresten uit drukkerijen. Redopapers is nog maar een jaar bezig, maar de producten verkopen als zoete broodjes.

In het atelier in Borgerhout staat alles in het teken van papierresten zoals oude kranten en reclamefolders. De grafisch vormgevers achter het bedrijf, Linde Luyten en Tille Lingier, merkten dat er heel veel papierresten waren in drukkerijen en besloten daar iets mee te doen.

Sindsdien maken ze weekplanners en to-dolijstjes. En dat gebeurt allemaal met de hand. Daarvoor hebben ze speciale machines zoals een bloklijnpers, afrondmachine en een snijmachine van vijftig jaar oud.

Papier verkoopt nog steeds

Papier in verschillende kleuren en maten blijft werken, volgens de vrouwen achter Redopapers. "Terwijl iedereen alles meer en meer digitaal wil, vliegen de papieren creaties de deur uit, zelfs tot in het buitenland", klinkt het.