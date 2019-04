Redders waarschuwen: “Nu al zwemmen in zee? Levensgevaarlijk”

Het wordt 24 graden aan zee, de NMBS legt extra treinen in, de beachbars vullen hun voorraden massaal aan, er worden honderdduizenden mensen verwacht en tóch staan er nog geen redders aan zee. “Elk jaar opnieuw krijgen we die vraag. Maar eigenlijk is het simpel: het is momenteel veel te gevaarlijk om al in zee te gaan én logistiek is het onmogelijk om alles last minute te regelen”, zegt An Beun van de Kustreddingsdienst.

Zon, zee en strand: het wordt de komende dagen hét decor voor heel wat Vlaamse gezinnen. Westtoer voorspelde woensdag nog 375.000 dagjestoeristen aan zee tijdens het paasweekend en NMBS legt extra treinen in. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om van de eerste zomerse temperaturen van het jaar een absoluut succes te maken aan zee. Alleen: onze zwembroek laten we best nog even thuis. Kustreddingsdienst IKWV benadrukt dat het ondanks de stralende zon absoluut afgeraden is om al in volle zee te zwemmen.

Gevaarlijk

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: strandgangers die zich luidop afvragen waarom ze eigenlijk nog niet kunnen zwemmen. Beter gezegd: onder toezicht kunnen zwemmen, want eigenlijk kan het niemand verboden worden om al een frisse plons te nemen. Al is dat natuurlijk wel op eigen risico. En risico's zijn er zeker, zegt An Beun van de Kustreddingsdienst. “Ik begrijp volkomen dat mensen zich nu al geroepen voelen om te zwemmen. Maar het zeewater is nog ijskoud. Het is alles behalve gezond en zelfs gevaarlijk om in zee te zwemmen”, aldus Beun.

Blankenberge is vanaf 1 mei traditioneel de eerste badplaats waar redders aanwezig zullen zijn. De rest volgt de weken daarna. Maar kan dat bij dergelijke temperaturen écht niet vroeger, blijft de hamvraag? “Neen”, zegt An Beun duidelijk. “De planningen worden per gemeente al tijdens de winter opgemaakt. Het vergt heel wat voorbereidingen op logistiek vlak om reddersposten op te zetten. Daar last minute iets aan veranderen is bijna een onmogelijke zaak. Bovendien zijn heel wat redders jobstudenten die tijdens de paasvakantie volop aan het studeren zijn. Het is dus echt niet zo evident als het lijkt.”

Armbandjes

De eerste drukte aan de kust gaat traditioneel ook gepaard met verloren gelopen kinderenop het strand. De opstart van een 'procedure drenkeling' is niet goedkoop, daarom worden er best zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen. Aan ouders wordt gevraagd een armbandje af te halen bij de diensten Toerisme.