Recordwinst voor Belgische notarissen

De Belgische notarissen hebben hun winst in een jaar tijd met liefst 42% zien oplopen. We kopen en verkopen meer huizen dan ooit, en daar profiteren zij volop van.

De economie draait goed en de rente staat op historisch lage niveaus. Gevolg: het aantal vastgoedtransacties breekt records. In 2016 wisselden 222.000 woningen van eigenaar. Voor notarissen vormt de verkoop van gebouwen en gronden de belangrijkste bron van inkomsten, en hun winst ging dan ook mee de hoogte in.

Half miljoen nettowinst

Volgens de laatst beschikbare cijfers draaide één op de tien notariaten in 2016 meer dan een half miljoen euro nettowinst. In totaal boekten ze 15,32 miljoen euro winst dat jaar. Dat is 42% meer dan het jaar ervoor (10,76 miljoen) en zelfs 76% meer dan vijf jaar eerder (8,71 miljoen), zo blijkt uit een analyse van start-up Intellifin. Die nam de jaarrekeningen die de 1.546 notarissen in ons land neerlegden bij de Nationale Bank onder de loep.

“Wij zijn natuurlijk erg afhankelijk van de vastgoedmarkt, die snel kan veranderen”, reageert Bart Van Opstal van de Notarissenfederatie. “Door de hervorming van de registratierechten stellen veel Vlamingen bijvoorbeeld de aankoop van een huis uit en vielen de transacties in februari en maart plots met zo’n 8% terug. Daar moet je dan ook tegen kunnen.”