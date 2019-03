Recordvangst van 2,4 ton cocaïne in haven: zeven verdachten aangehouden

Zeven verdachten zijn gearresteerd voor de invoer van twee ladingen cocaïne via de Antwerpse haven. De grootste lading (2,4 ton) heeft een straatwaarde van 120 miljoen euro. Dat is zowat de grootste drugslading die de afgelopen jaren is onderschept. Onder de verdachten zijn er twee voetballers.

Een verloren container heeft de Antwerpse douane en de federale politie mooie resultaten opgeleverd. Vorige zomer op 13 juni ontdekte de douane op kaai 730 in een koelcontainer, verborgen in de vloer, een lading van 317 kg cocaïne. De drugs werden eruit gehaald. Kort erna bleek de container verdwenen te zijn. Dokwerker Freddy C. was volgens de bewakingscamera’s de man die met zijn kraan het laatst in de buurt van de container was geweest.

Freddy C. was een nobele onbekende. Jarenlang dokwerker, net gepensioneerd maar af en toe nog bijklussend. Met hem kon de federale politie weinig aanvangen. Zijn stiefzoon daarentegen, Kenny V.A. (33), was veel interessanter. De man was vroeger dokwerker maar werd door werkgeversorganisatie CEPA afgedankt toen hij in 2011 tot 52 maanden cel werd veroordeeld wegens de invoer van drugs. De politie had hem klem gereden met 12 kg cocaïne in de koffer.

120 miljoen euro waard

Kenny V.A. werd van nabij gevolgd door de drugsbrigade. Via observaties en afgeluisterde gesprekken kwamen de speurders erachter dat Kenny V.A. betrokken was bij een heel grote cocaïnetransport. De container met 2,4 cocaïne kwam op 19 december aan op kaai 1742 in de Waaslandhaven. Deze superlading heeft een straatwaarde van 120 miljoen euro.

Opnieuw haalde de douane de drugs eruit. De speurders legden handlangers die de container kwamen ophalen geen strobreed in de weg. Zij voerden de container af naar een loods buiten het havengebied.

Daar kwamen de twee broers Gianni (27) en Giorgi F. (23) op de proppen. Zij zouden de drugs uit de container halen. Maar hun euforie sloeg snel om in complete ontreddering toen zij merkten dat er geen gram cocaïne meer te vinden was in de container. In paniek verwittigden zij Kenny V.A. en de vermeende opdrachtgever ‘Che’.

Futsal Antwerpen

Die ‘Che’ is volgens de speurders Antwerpenaar Redouan C.E., een man met een transportbedrijf in Deurne. Als tussenpersoon kwam ook Yassine E.M., een zaalvoetballer die nog bij topclub Futsal Antwerpen heeft gespeeld, in beeld.

Alle hoger genoemde verdachten werden vorige week dinsdag en woensdag gearresteerd door de speurders van FGP Antwerpen. In totaal zitten er zeven personen in de gevangenis. Voor drie van hen werd die aanhouding gisteren met een maand verlengd, onder meer van opdrachtgever Redouan C.E.. Zijn advocaat Sam Vlaminck wilde geen commentaar kwijt.

Ook voetballer Giorgi F., die in derde amateur bij Zwarte Leeuw voetbalt, moet in de gevangenis blijven. Zijn advocaat Alex Buelens laat weten dat zijn cliënt elke betrokkenheid bij de drugsinvoer betwist. Dat is ook de stelling van broer Gianni F. Advocaat Hannelore Annemans: “Mijn cliënt gaat in beroep tegen zijn verdere aanhouding.”

De andere verdachten komen pas vandaag of volgende maandag voor de raadkamer.