Recordopkomst ballonfestival in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas lokt de 70ste editie van de Vredefeesten en het bijhorende ballonfestival dit weekend naar schatting 120.000 bezoekers. "Het is een recordeditie", zegt Tijl Wymeersch van de dienst Evenementen en Plechtigheden van Sint-Niklaas. "Vier van de vijf ballonvluchten konden doorgaan. Ook voor de specialevormballonnen ziet het er vanavond goed uit."

De ballonmeeting ontstond in 1948 ter herdenking van de bevrijding van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stad Sint-Niklaas gebruikt de Grote Markt, het grootste marktplein van België, als permanent opstijgterrein.

"Vier van de vijf ballonvluchten konden doorgaan. Vrijdag waren er onweerskernen in onze windrichting, waardoor de 'special shapes' opgeblazen werden maar ter plaatse bleven", zegt Wymeersch.

"Voor de specialevormballonnen ziet het er vanavond ook goed uit. Er zijn acht specials die voor de eerste keer meedoen en er is ook een gloednieuwe ballon, in de vorm van een neushoorn. We halen waarschijnlijk 120.000 bezoekers, een recordopkomst."