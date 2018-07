Recordmaand juli met 3,5 miljoen dagtoeristen aan de kust

We beleven een uitzonderlijke zomer. Dat wordt bevestigd door het provinciebedrijf Westtoer, dat met de eerste cijfers van juli een balans opmaakt. “Juli is een recordmaand voor het dagtoerisme: 3,5 miljoen dagtoeristen bezochten de kust, zo’n 20 procent meer dan vorig jaar.”

“Juli 2018 behoort hiermee tot de top 3, samen met 1999 en 2006. De hotels noteren een topbezetting van gemiddeld 90 à 95 procent. De sectoren van de vakantiewoningen en campings kijken tevreden terug op de maand juli. De toeristische sector is optimistisch voor augustus. De voorspellingen voor de komende tien dagen beloven zonnig en warm weer. De kust hoopt op één van de beste zomerseizoenen sinds lang”, zegt Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

11 uur zon per dag

De zon scheen ruim 11 uur per dag, drie uur meer dan gemiddeld. Het topweekend was 21 en 22 juli, met 300.000 dagtoeristen en een topbezetting in het verblijfstoerisme. “Bij warm zomerweer zorgt de zee voor verkoeling. Het decor van zee en strand blijft een unieke troef. Ook met een eigentijds imago en een vernieuwd aanbod onderscheidt de kust zich bij een breed publiek”, aldus Franky De Block.

“De kunsttriënnale Beaufort 2018 bewijst dat cultuurtoeristen evenzeer thuis zijn aan zee.” Voor de meeste hotels aan de kust ligt de bezetting in juli rond de 90 à 95 procent. Door de zomerse temperaturen vullen de laatste kamers zich vlug met last-minute reservaties.

En augustus?

Voor augustus noteert de hotelsector al een mooie bezetting. Ook hier zal het weer terug bepalend zijn voor een hoog gemiddeld bezettingscijfer.