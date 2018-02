Recordaantal kiest voor hoger onderwijs

Een recordaantal jongeren heeft zich vorig jaar ingeschreven voor het hoger onderwijs. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van Ahovoks, het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Er werden bijna 2.4000 inschrijvingen meer dan vorig jaar genoteerd, wat het totaal brengt op 239.152. Bijna 50.000 inschrijvingen zijn studenten die zich voor de eerste keer inschrijven in het Vlaamse hoger onderwijs. Bij de professionele opleidingen zijn er beduidend meer inschrijvingen voor Handelswetenschappen en bedrijfskunde (+1.189 studenten), voor Industriële Wetenschappen en Technologie (+447 studenten) en voor Architectuur (+132 studenten). Er zijn minder inschrijvingen in het studiegebied Onderwijs en Gezondheidszorg.

Rechten populair

Bij de academische opleidingen is Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (12.125 inschrijvingen) de populairste richting, gevolgd door Economische en toegepaste economische wetenschappen (11.499 inschrijvingen) en Industriële wetenschappen en technologie (10.403 inschrijvingen). Ook in het hoger kunstonderwijs stijgt het totaal aantal inschrijvingen (+3,63% of +242).

KU Leuven populairst

De top drie onder de universiteiten en hogescholen blijft ongewijzigd. Bij de universiteiten blijft de KU Leuven de instelling met de meeste inschrijvingen (45.295 inschrijvingen), gevolgd door de Universiteit Gent (37.328 inschrijvingen) en de Universiteit Antwerpen (16.879 inschrijvingen). Onder de hogescholen zijn Hogeschool Gent (13.609 inschrijvingen), gevolgd door Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (12.468) en Arteveldehogeschool (12.437 inschrijvingen,) de grootste. Thomas More Mechelen-Antwerpen is de sterkste stijger (+6,72%).

Oriënteringsproef

Al 12.000 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs hebben overigens deelgenomen aan de oriënteringsproef Columbus, die hen helpt bij de studiekeuze. Vorig jaar ging het in totaal om 16.000. De proef wordt vanaf nu ook opengesteld voor de vijfdejaars, dus het aantal van vorig jaar wordt wellicht overschreden.