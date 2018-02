Recordaantal fraudeurs betrapt

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft het afgelopen jaar in de jacht op zware fraude meer dan 2,1 miljard euro boetes en belastingverhogingen opgelegd, een recordbedrag. Het gaat om ruim 400 miljoen euro meer dan het jaar voordien en een verdubbeling tegenover 2015. Dat vernam De Tijd.

Ondanks alle fiscale regularisaties, die fraudeurs de kans geven hun zwart geld spontaan in orde te brengen, ontdekt de BBI steeds meer fraudes. De belastinginspecteurs konden vorig jaar 1.352 nieuwe onderzoeksdossiers openen, 28 procent meer dan het jaar voordien. Er loopt momenteel ook een fiscale regularisatie. Vorig jaar bracht die nog 590 miljoen euro op.

De BBI keek vorig jaar ook veel bankrekeningen in. Er waren 535 bankonderzoeken, een derde meer dan in 2016.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ziet in de hoge cijfers het bewijs dat zijn aanpak loont. "Zowel de in te vorderen bedragen als het aantal dossiers liggen historisch hoog. Ook de voorlopige cijfers van de bedragen die vorig jaar effectief geïnd werden, zijn veelbelovend. Dat was ook het jaar voordien zo. De investeringen in de BBI om de strijd tegen fraude aan te gaan werpen hun vruchten af."