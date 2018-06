Recordaantal flats verkocht aan kust

Aan de kust zijn nog nooit meer appartementen verkocht dan vorig jaar. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Het gaat om een opvallende vaststelling, aangezien 2016 ook al een recordjaar was. Mensen kopen een appartement aan zee vooral als investering, om te verhuren, en om er dan later zelf in te gaan wonen.

Makelaars aan de kust raken hun appartementen vlot kwijt. In 2017 verkochten ze allen samen 15.793 appartementen, een stijging van een halve procent in vergelijking met het jaar ervoor. Dat lijkt weinig, maar 2016 was ook al een recordjaar.

Gemiddelde prijs: 262.000 euro

Vooral in Knokke en Oostende wordt er heel wat vastgoed verkocht. De gemiddelde prijs van zo’n appartement is 262.000 euro, ongeveer drie procent meer dan vorig jaar. De prijs op de zeedijk loopt op tot gemiddeld 320.000 euro.

De prijs verschilt sterk van badplaats tot badplaats. De goedkoopste appartementen vind je in Westende, De Panne en in Zeebrugge. De duurste appartementen staan in Nieuwpoort, Heist en Knokke.

De notarissen verwachten dat de prijzen ook dit jaar nog zullen stijgen.