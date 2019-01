Recordaantal drugslozingen in Limburg

De gerechtelijke politie in Limburg heeft het afgelopen jaar het aantal dumpingen van chemische resten van drugslaboratoria zien verdubbelen.

In 2017 ontdekte de politie nog 14 dumpingen, in 2018 steeg dat aantal naar 30. Dat komt neer op 95 ton drugsafval. Voor het eerst zaten daar ook resten van een cocaïnewasserij bij. Zo’n wasserij gebruikt chemische middelen om cocaïne die gedrenkt werd in kledij los te maken.

Het gerecht maakt zich zorgen, want het merendeel van de drugslozingen worden nooit ontdekt. Daarom willen ze nagaan wat de impact is op de volksgezondheid door gesprekken te voeren met onder meer afvalstoffenmaatschappij OVAM en het Voedselagentschap.