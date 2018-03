Recordaantal Belgen op cruise in 2017

Een recordaantal Belgische vakantiegangers ging vorig jaar op cruise. Maar liefst 71.000 Belgen kozen voor zo’n vakantie, 3.000 meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van de Cruise Line International Association (CLIA).

De drie populairste cruisebestemmingen zijn de Middellandse Zee, Noord-Europa en het Caribisch gebied. De Middellandse Zee blijft op de eerste plaats staan met een derde van de boekingen, en dat ondanks een kleine daling in vergelijking met 2016. Noord-Europa was de op één na populairste cruisekeuze en kwam uit op acht procent meer dan in 2016. De derde plaats was voor het Caribisch gebied, met dertien procent meer Belgische passagiers dan het jaar voordien.

Baltische staten

Ook de Baltische staten en de Canarische Eilanden zagen een aanzienlijke toename van het aantal Belgische reizigers, met meer dan negentig procent meer in de Baltische staten en een stijging van maar liefst 276 procent op de Canarische Eilanden tegenover 2016.

De Belg gaat gemiddeld 7,9 dagen op cruise. Reizigers met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar blijven gemiddeld zes tot acht dagen aan boord, terwijl 60-plussers tussen twaalf en zeventien dagen op zee verblijven.

Avontuurlijker

"De toename van Belgische cruisepassagiers in 2017 is echt bemoedigend", zegt Patrick Pourbaix, voorzitter van CLIA België. "Ze worden ook steeds avontuurlijker, door meer voor ontdekkings- en verkenningscruises te kiezen naar bestemmingen zoals de Galapagos, Antarctica en Arctica. Dit cruisesegment in België is in 2017 met meer dan twaalf procent gestegen in vergelijking met 2016."

In Europa is de cruisemarkt de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid en bereikte in 2017 meer dan 6,9 miljoen Europese passagiers.