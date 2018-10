Record: meer dan 10.000 geflitsten per dag

Nog nooit flitste de politie zo veel snelheidsovertreders in ons land als tijdens de eerste zes maanden van dit jaar. Liefst 10.618 laagvliegers gingen per dag op de bon of 9% meer dan vorig jaar. Toch wil dat niet zeggen dat we harder zijn gaan rijden.

De voorbije acht jaar flitste de politie tijdens de eerste zes maanden van het jaar gemiddeld 8.962 hardrijders per dag. 2018 is een absoluut recordjaar, want voor het eerst werd de kaap van 10.000 betrapte bestuurders per dag ruim overschreden. “Dat betekent niet noodzakelijk dat we allemaal sneller zijn gaan rijden”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. “Er wordt wel meer gecontroleerd.”

Amper tijdswinst

Zo telt Vlaanderen momenteel 55 trajectcontroles, een verdubbeling tegenover 2017. Volgend jaar komen er nog eens controles bij op 69 gewestwegen. Het aantal snelheidsboetes zal in 2019 allicht dus weer een hoogtepunt bereiken, al is dat níet de bedoeling. “Als bestuurder zou je op termijn moeten weten dat je beboet wordt als je over een lange afstand te snel rijdt. Die gedachte zou dus het aantal boetes net moeten verminderen.”

Iets waar hardrijders amper bij stilstaan, is dat te snel rijden in ons kleine landje weinig tot geen tijdswinst oplevert. “Op een traject van Brussel naar Oostende, goed voor zo’n 100 kilometer, win je ongeveer acht minuten als je 140 kilometer per uur rijdt in plaats van 120”, zegt Vias. “Voor een traject van twintig kilometer levert je dat dus 1 minuut en 36 seconden op. Verwaarloosbaar, want ongeveer die tijd verlies je als je moet wachten bij het volgende rode licht.”

Mentaliteit

Uit de cijfers blijkt ook dat de Belg eigenlijk niet zo vaak het gaspedaal véél te diep induwt. Van de 1.921.852 flitsboetes die de eerste zes maanden zijn uitgeschreven, was zowat de helft het gevolg van lichte snelheidsovertredingen tot 10 kilometer per uur. De politie stelde de meeste snelheidsinbreuken - 822.057 - vast op een gewestweg.

Wat ook opvalt: In Vlaanderen heb je driemaal meer kans om gepakt te worden dan in Wallonië. 1.383.625 bestuurders werden betrapt in Vlaanderen, tegenover 425.453 aan de andere kant van de taalgrens. “De mentaliteit in Wallonië is toleranter”, zegt Willems. “De politie zal daar pas beginnen te flitsen vanaf 40 kilometer per uur in een zone 30, terwijl dat in Vlaanderen al vanaf 37 kilometer per uur is. Dat heeft niets met de wettelijke tolerantiemarge te maken, wel met de houding van zowel de burgers als de politie tegenover die kleine overtredingen. Toch merken we dat ze aan een serieuze inhaalbeweging begonnen zijn.”