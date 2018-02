Record: kwart meer flitsboetes

De federale wegpolitie heeft vorig jaar maar liefst 1.600.000 boetes uitgeschreven voor te snel rijden. Dat is een kwart meer dan in 2016. We blijven dus hardnekkig te snel rijden, vooral op autostrades en aan werven, waar we zouden moeten vertragen. Bovendien weten veel mensen zowat alle vaste flitspalen staan, toch laten ze zich nog vangen aan trajectcontroles.

De federale politie flitste in 2017 maar liefst 1.601.629 bestuurders. Dat is 27 procent meer dan het jaar voordien. Vooral aan verkeerswerven langs de snelweg, waar we vaak moeten vertragen tot 70 of 90 kilometer per uur, passen we onze snelheid niet aan.

(Meer onder de foto)

"De Belg heeft spijtig genoeg nog altijd een veel te zware voet", zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie, aan VTM NIEUWS. "Dat is nefast voor de verkeersveiligheid. Daarnaast hebben we ook andere middelen, zoals superfliters, gekregen en hebben we efficiënter gewerkt."

Smartphone achter stuur

Dat is niet het enige, ook het aantal mensen die bellen, sms'en, Facebooken, ... achter het stuur is gestegen. "Wij hebben het gevoel dat ook het aantal mensen die achter het stuur hun smartphone gebruikt, gestegen is", zegt Ricour. "De verleiding is enorm groot om constant online te zijn, jammer genoeg ook voor mensen achter het stuur."