Reconstructie voor moord op Aziatische vrouw in Geluwe

De 29-jarige verdachte van de moord op een Vietnamese vrouw in Geluwe heeft aan de politie moeten tonen waar hij de dag van de feiten twee jaar geleden met zijn auto heeft gereden. De politie wil zo controleren of zijn verklaringen over zijn tijdsverbruik die dag wel kloppen, heeft VTM NIEUWS vernomen. De raadkamer van Ieper heeft de aanhouding van de verdachte vanmorgen met een maand verlengd.

De verdachte werd gisterennamiddag uit de gevangenis gehaald voor een herverhoor, dat zo’n twee uur heeft geduurd. Daarna heeft de politie hem naar zijn huis in Zonnebeke gebracht. Vanaf daar moest hij aan de speurders tonen waar hij de dag van de feiten, op 21 november 2016, met zijn auto heeft gereden. Iemand van de politie zat aan het stuur, terwijl de verdachte achterin aanwijzingen gaf.

Van zijn huis in Zonnebeke zei hij dat hij naar het station in Kortrijk was gereden, waar hij het slachtoffer oppikte. Daarna bracht de politie hem tot aan een verlaten plaats waar hij de vrouw heeft vermoord. Dan opnieuw naar zijn huis in Zonnebeke, waar hij een grote vuilnisbak ophaalde, en tenslotte naar een doodlopende straat in Geluwe. Op die plaats heeft hij haar de dag van de feiten in de vuilnisbak gesleurd, in een sloot gedumpt en alles met brandversnellers in brand gestoken.

Een grote reconstructie zal pas later gebeuren, de politie heeft hem nu rondgereden om te weten of zijn verklaringen over zijn tijdsverbruik wel kloppen. Daarbij hielden de speurders rekening met de afstand en ook het verkeer.

Het lichaam van het slachtoffer werd pas anderhalve maand later, op oudejaarsdag 2016, gevonden door een groep jagers. Het heeft bijna twee jaar geduurd vooraleer de politie kon achterhalen wie de vrouw precies was. Via haar identiteit kwam de politie ook bij de dader terecht, die op 8 november werd gearresteerd. Hij heeft bekentenissen afgelegd. Hij leerde het slachtoffer in Japan kennen, waar hij toen voor zijn werk was. Daarna overtuigde hij de vrouw om naar België te komen. Dezelfde dag heeft hij haar vermoord. Waarom, is nog niet duidelijk.

Bijna twee jaar heeft hij de moord voor iedereen verzwegen, ook voor zijn vriendin, met wie hij een zoontje heeft. Zij heeft hem nog bezocht in de gevangenis, maar wil ondertussen alle contact verbreken. “Hij ziet er enorm van af”, zegt zijn advocaat Maxime Van Winkel. “Hij heeft waanzinnig veel spijt. Hij weet dat hij een zware fout heeft gemaakt, maar beseft dat hij de klok niet kan terugdraaien. Het enige wat hij nu kan doen is meewerken met het onderzoek.”

De raadkamer heeft zijn aanhouding met een maand verlengd. Er is een college van deskundigen aangesteld, die moeten ook onderzoeken of het slachtoffer zwanger was toen ze werd vermoord. Ook de gsm van de verdachte zal nog worden uitgelezen. Dat is niet evident, want de verdachte heeft alles op zijn gsm gewist en naar fabrieksinstellingen gezet.

