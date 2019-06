Reconstructie moord Julie afgeblazen: dader weigert mee te werken

Steve Bakelmans, de dader van de moord op Julie Van Espen, weigert voorlopig om deel te nemen aan de geplande reconstructie. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. De reconstructie is nu zelfs afgeblazen.

Julie Van Espen verdween op 4 mei toen ze met de fiets onderweg was van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken. Twee dagen later werd haar lichaam tijdens een zoekactie gevonden in het Albertkanaal. Diezelfde dag werd Steve Bakelmans geïdentificeerd als verdachte en opgepakt. De man, die al eens voor verkrachting was veroordeeld en op vrije voeten was in afwachting van een tweede verkrachtingszaak waarin hij moest voorkomen, zou de studente willen verkrachten hebben en haar hebben gedood toen ze zich daar hevig tegen verzette.

Voor de reconstructie had de politie een deel van de Vaartkaai en de Burgemeester Gabriël Theunisbrug afgeschermd en een perimeter ingesteld om alles rustig en in sereniteit te laten verlopen.