Rechtszaak Studio 100 en Greenpeace gestart

In Antwerpen is de rechtszaak begonnen van Studio 100 tegen Greenpeace. Studio 100 wil dat de organisatie het beruchte filmpje van Maya de Bij van alle Belgische (nieuws)websites laat halen. In het filmpje maakt Maya de Bij reclame voor sigaretten, om aan te klagen dat andere Studio 100-figuurtjes reclame maken voor vlees, wat volgens Greenpeace even ongezond is.

Eind mei lanceerde Greenpeace een reclamefilmpje voor sigaretten van Maya de Bij. De achterliggende boodschap daarvan was dat de boterhamworst waar Maya de Bij in heel wat winkels op prijkt, net zo ongezond is als de -weliswaar valse -sigaretten. Maar studio 100 kon niet met de actie lachen, waardoor Greenpeace het vandaag voor de rechter mocht komen uitleggen.

"Wij willen niet dat het filmpje nog online te zien is", klinkt het bij Studio 100-baas Hans Bourlon. Hij vraagt dan ook aan de rechter om Greenpeace elk bedrijf te laten aanschrijven dat het filmpje vandaag nog toont én Studio 100 vraagt ook om het vonnis van de zaak op de website van Greenpeace te publiceren "zodat het publiek dat eerder het negatieve aspect van de zaak zag, nu ook zou zien dat het resultaat is rechtgetrokken", klinkt het bij de advocaat van Studio 100.

Volgens Greenpeace is dat echter een "nutteloze maatregel". "Dit is een gerechtvaardigde parodie en dit is de mening van Greenpeace, die mensen oproept om geen dergelijke charcuterie meer te kopen omwille van milieu, klimaat en gezondheid", klinkt het bij Greenpeace. Wij kiezen voor milieu, klimaat en gezondheid". De uitspraak valt binnen enkele weken.