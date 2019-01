Rechter verbiedt Uber in Brussel

Volgens de Brusselse rechtbank van koophandel, Nederlandstalige rol, zijn transportplatformen zoals Uber illegaal in Brussel. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure. De rechter bepaalde dat enkel chauffeurs die over een taxilicentie beschikken, en dus ook een lichtbak bovenop de wagen hebben, effectief taxiritten in de hoofdstad mogen uitvoeren.

De gerechtelijke beslissing dateert al van december. In het vonnis verduidelijkt de rechter een beslissing uit 2015, toen Uberpop al werd verboden.

Het bedrijf Uber wilde niet reageren tegenover de krant. Het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet zegt dat het vonnis bestudeerd wordt.