Rechter beveelt psychiatrisch onderzoek voor tafelschuimster

Nadine W., de tafelschuimster die "de schrik van de kusthoreca" genoemd wordt, moet psychiatrisch onderzocht worden. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank bevolen. De vrouw moet zich verantwoorden voor vijf feiten in Gent.

De vrouw zit momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelt meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Vaak drinkt ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

Op enkele maanden tijd stapelde W. de verstekveroordelingen op. In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd. Sindsdien wordt ze wel bijgestaan door een advocaat. Woensdag moest ze zich nog verantwoorden voor een feit op 18 juni in Brugge. Haar advocaat vroeg toen ook een onderzoek door een gerechtspsychiater, met het oog op een eventuele internering.

De Gentse correctionele rechtbank beval donderdag in een tussenvonnis een psychiatrisch onderzoek in het kader van de interneringswet. De zaak wordt voortgezet op 5 december. De vrouw was niet aanwezig in de rechtbank.