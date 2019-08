Rechter beslist: leerlinge mag wel degelijk hoofddoek dragen in Leuvense GO!-school

Een leerlinge van een Leuvense GO!-school mag wel degelijk een hoofddoek dragen op school. Dat heeft de Leuvense rechtbank van eerste aanleg beslist en wordt bevestigd door de advocate van de leerlinge. Vraag is nu hoe lang het GO! haar verbod op levensbeschouwelijke kentekens nog kan volhouden.

De Leuvense uitspraak is een nieuw hoofdstuk in een juridische saga. Op 1 februari 2013 droeg het GO! haar scholen op om een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in te voeren. Daarop trokken verschillende leerlingen naar de Raad van State. Die oordeelde dat het verbod in de betreffende scholen disproportioneel was, maar het algemeen verbod binnen het GO! bleef wel overeind.

Vervolgens trokken leerlingen uit Maasmechelen naar de burgerlijke rechtbank van Tongeren. Die oordeelde dat het verbod een schending van de godsdienstvrijheid betekent. Tegen die uitspraak ging het GO! in beroep.

Met de nieuwe uitspraak van de Leuvense rechter is het stilaan de vraag hoe lang het GO! het verbod nog kan handhaven.

In zijn startnota pleitte Vlaams informateur Bart De Wever ervoor om ook in de scholen van het officieel onderwijs een verbod op levensbeschouwelijke tekens in te voeren.