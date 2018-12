Rechter beslist: België moet 6 kinderen repatriëren uit Syrië

De Brusselse kortgedingrechter heeft woensdag beslist dat de zes kinderen van IS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België gerepatrieerd moeten worden. De moeders zitten met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol.

Het is de tweede keer dat de kortgedingrechter zich uitspreekt over de zaak. Een vorig kort geding werd tot in beroep afgewezen, omdat de rechters oordeelden dat België geen rechtsmacht heeft in Syrië en dat ons land niet kan worden verplicht om ze uit Syrië te repatriëren.