Reblochonkaas van Chabert teruggeroepen

Het federaal voedselagentschap (FAVV) roept reblochonkazen op basis van rauwe melk van het merk Chabert terug. Het gaat om de kaas in verpakkingen van 450 gram met de stempel FR 74.096.050 CE en waarvan het lotnummer op de verpakking begint met '8CR'.

Er zijn meerdere gevallen van voedselvergiftiging door de E. Coli 026-bacterie vastgesteld in Frankrijk bij jonge kinderen, na het consumeren van 'Reblochonkazen entier' vervaardigd uit rauwe melk van het merk Chabert. De Franse autoriteiten hebben het FAVV geïnformeerd dat deze producten ook in België werden geleverd", klinkt het in een persbericht.

Klanten worden dringend verzocht om de kaas niet te consumeren en hem terug te brengen naar de winkel. Wie wel van de kaas gegeten heeft en symptomen vertoont zoals buikloop, buikpijn of braken, wordt geadviseerd om zo snel mogelijk een dokter te raadplegen en hem te informeren over de consumptie en de mogelijke link met de bacterie. Mensen die het product consumeerden en na tien dagen nog geen symptomen hebben, moeten geen dokter raadplegen.

Het FAVV vraagt ook aan de Belgische bedrijven die de kazen hebben ontvangen en nog niet verwittigd zijn door hun leverancier, om het product niet meer te verkopen of te gebruiken.

Tot slot waarschuwt het FAVV dat rauwe melk en kaas op basis van rauwe melk best niet worden geconsumeerd door jonge kinderen, zwangere vrouwen, oudere personen en mensen met een verzwakt immuunsysteem