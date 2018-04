Rashonden duurder door Instagramhypes

De prijs van een rashond is de laatste jaren flink gestegen. Dat komt door de vele hypes op Instagram en Facebook. Ook de klant zelf zorgt voor een prijsverhoging. Hij wordt veeleisender en wil een rashond zonder erfelijke ziektes.

U heeft hem waarschijnlijk al voorbij zien komen op Instagram of Facebook: Boo, een schattige pomeriaan of dwergkees. Hij heeft meer dan 17 miljoen fans op Facebook en een half miljoen volgers op Instagram. Door zijn populariteit is de prijs van zijn ras flink gestegen: een dwergkees kost nu al snel 2.850 euro.

En die prijs is slechts een gemiddelde. Het magazine ‘Woef’, dat elke maand een hondenras in de kijker zet, heeft onderzocht hoeveel haar lezers voor hun hond betaalden. Daaruit bleek dat een dwergkees al snel zo’n 5.000 euro kost.

Volgens Evi Maveau, hoofdredactrice van ‘Woef’, is die hoge prijs logisch: er is een hoge vraag en een laag aanbod. “De pomeriaan brengt erg weinig pups voort per nest. Bovendien is het aanbod in ons land erg klein. Onze respondenten bleken hondjes te importeren vanuit onder meer Duitsland, Rusland en de VS.”

Veeleisende klanten

Niet enkel hypes op sociale media liggen aan de basis van de hoge kostprijs van rashonden. Ook de klant zelf is daar de oorzaak van. Verschillende rasverenigingen bevestigen dat de klant niet enkel naar een DNA-test vraagt, maar ook naar niet-verplichte tests die kunnen bewijzen of de hond al dan niet aan een erfelijke aandoening lijdt. De prijs van die testen bedraagt al snel 100 euro per pup.

Hedwig van Tulder, vice-voorzitter van de Belgian Chihuahua Club, waarschuwt dat mensen daarom sneller naar een broodfokker gaan. “De honden worden er niet of slecht gevaccineerd, de moeders worden ‘kapotgefokt’. Het enige waar die broodfokkers het voor doen, is het geld. Wij fokken uit liefde, maar dat heeft zijn prijs.”

Broodwinning

Het zijn argumenten die minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) niet kan smaken. “De enigen die de markt kunnen reguleren, zijn de fokkers zelf. Zij zetten de prijzen”, zegt hij. Waarschuwen dat mensen nu naar broodfokkers zullen lopen, vindt hij dan ook misplaatst. “Bovendien zijn lang niet alle broodfokkers malafide: de term duidt er gewoon op dat het fokken van honden hun broodwinning is.”

Weyts geeft de mensen die een goedkope rashond willen het advies om eens te kijken bij het asiel. “Straks kan je zelfs van thuis uit het hele aanbod bekijken: we werken aan een online portaal dat alle Vlaamse dierenasielen samenbrengt.” Weyts legt momenteel de laatste hand aan dat portaal. Binnen dit en enkele maanden moet het actief zijn.