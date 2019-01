Rapper Soufiane Eddyani excuseert zich bij slachtoffers tienerpooiers

Op een persconferentie heeft rapper Souffiane Eddyani, auteur van het omstreden nummer 'Amigo', zich geëcuseerd bij de slachtoffers van tienerpooiers: “Ik besef dat het nummer hun geraakt kan hebben, maar dat was mijn bedoeling niet."

In een eerste reactie liet Eddyani al weten dat “Amigo” weliswaar is opgedragen aan Moreno, maar inhoudelijk niet op diens verhaal berust. Moreno, of Bilal A. is een jeugdvriend van Eddyani, en werd in 2016 tot zes jaar cel veroordeeld omdat hij een meisje van 15 in de prostitutie heeft gedwongen. V

Volgens zijn advocaat was hij heel teleurgesteld toen hij hoorde dat zijn vriend een misstap had begaan en veroordeeld was, maar omdat hij zag dat zijn kameraad zich wilde herpakken, maakte hij een ode aan hun vriendschap, “niet aan de feiten”. “Het nummer gaat over onvoorwaardelijke vriendschap”, klinkt het. “Echte vrienden laten elkaar niet vallen bij misstappen.”

“Ik praat niet goed wat hij heeft gedaan, alles behalve”, aldus Eddyani. “Het ging ook niet over Moreno zelf. Maar mensen zoals hem verdienen ook een tweede kans om hun leven weer op de rails te krijgen.”

“Ik bied mijn verontschuldigingen aan de slachtoffers aan als ik hen gekwetst zou hebben”, zei hij ook. “Ik besef dat het nummer hun geraakt kan hebben, maar dat was mijn bedoeling niet. De eerste keer dat er een ontmoeting met enkele van de slachtoffers van tienerpooiers gepland stond, ben ik trouwens niet opgedaagd omdat ik de storm eerst wilde laten gaan liggen. Maar intussen heeft er een ontmoeting plaatsgevonden.”

Onvoorwaardelijk

De vriendschap met Bilal is onvoorwaardelijk, zo zegt hij nog. “Daar kan niets tussenkomen. Ik keur zijn verleden en zijn daden wel af, daar wil ik duidelijk over zijn en daar hebben we het samen ook vaak over gehad. Hij durft er ook over spreken met mij. Omdat we vrienden zijn. Ik heb het geluk dat ik een ander parcours heb afgelegd. En ik hoop dat we een positieve wending kunnen geven aan het verhaal en zo veel mogelijk slachtoffers kunnen steunen.”

Hij staat ook nog altijd achter de clip. “Ik ben er trots op, het is de manier waarop ik mijn verhaal naar buiten wilde brengen”, zegt hij. Hij vindt het wel jammer dat alles “verkeerd geïnterpreteerd” is.

Bilal was er uiteindelijk niet bij. Hij moest werken en wilde daar geen steken laten vallen, zo klonk het.